عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يدعم العلاقات مع القارة السمراء.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد العلاقات المصرية الأفريقية تنامي كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد فترة فتور دامت لسنوات عادة، حيث سجلت الدولة المصرية حضورًا قويا بالقارة السمراء على كافة المستويات لتستعيد بذلك دورها القيادي مرة أخرى.

ومن هذا المنطلق أعلنت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها للمستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية، لدعم جهود التنمية في العلاقات المصرية الافريقية.

مواد مشروع القانون

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على “ يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن قانون الأعلى للشئون الأفريقية”.

ونصت المادة الثانية على “ يختص المجلس وحدة دون غيره بكل ما يتعلق بالشأن الأفريقي، ويلغي كل اختصاص أو قانون آخر يخالف ذلك”.

و نصت المادة المادة الثالثة على “ يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل به ولتنظيم كل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية في خلال سته أشهر من تاريخ العمل به”.

ونصت المادة الرابعة على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة التفسيرية

وذكرت النائبة في المذكرة التفسيرية أنه " في ظل توجيهات الرئيس بالتطوير ضمن الجمهورية الجديدة تتعدد الأجهزة المصرية التي تعمل في الميدان الأفريقي، ويتضح جليا عدم وجود تنسيق كاف بينهما في إطار استراتيجية واضحة وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية في عرقله أي جهود لتنمية العلاقات المصرية الأفريقية.

و قالت النائبة: “ نجد وزارة الزراعة والري والخارجية والثقافة والدفاع إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ، بالإضافة إلى الشركات الكبرى ورجال الأعمال ”.

وأضافت النائبة: “من الواضح أن كل وزارة أو جهة تعمل وفق تصوراتها وأهدافها الداخلية دون تنسيق فيما بينهم، ما يؤدي إلي تضارب الرؤي وتشتيت الموارد دون تحقيق الهدف المرجو، بالإضافة إلى أن أعباء العلاقات المصرية الأفريقية التي تقع على عاتق مؤسسات بعينها مثل الخارجية المصرية وبعض الأجهزة الأخرى هي من الاتساع والتنوع، بحيث تتطلب تفعيل آليات مساعدة وتكوين مجلس مختص يملك القدرة علي التنسيق بين الجهاز الحكومي ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين لضمان السرعة والفاعلية كما يملك أليات متابعة وتقييم للسياسات المصرية”.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة الايضاحية: “إن الدستور هو مصدر التشريع وتكفل المواد رقم ٢١٥ و۲۱٦ و۲۱۷ الحق في تشكيل الهيئات المستقلة كان لابد من التقدم بهذا القانون ليكون حجر الأساس لإنشاء مجلس خاص بالشئون الأفريقية وتنفيذ السياسات العامة للدولة نحو القارة الأفريقية”.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القارة السمراء وزارة الزراعة الجريدة الرسمية مشروع قانون رشا أبو شقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

إعجاز علمي.. ولادة طفلة بداء الشمع في المحلة

ترشيحاتنا

هل قيام الليل دليل على حب الله؟..اغسل ذنوبك بـ3 كلمات مستجابة فيه

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

أسعار وشروط حفل حضور شيرين عبد الوهاب في الكويت

رسميا.. إطلاق أسطورة نوبيا الجديد Nubia Z50 .. سعر ومواصفات

أرخص سيارة جديدة في الإمارات .. صور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ