الإتصالات: حصيلة الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية تجاوزت 90 مليون جنيه.. فيديو

مشروع "سوبر أب" للمواطنين

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إنه يتم العمل حاليا على مشروع باسم "أحمس"، وتحسين وتوحيد الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التطبيقات الحكومية.

وأضاف خالد العطار، خلال لقاء له لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن حصيلة الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية تجاوزت 90 مليون جنيه مع قرب نهاية العام الحالي.

وتابع نائب وزير الإتصالات للتحول الرقمي: نعمل على إطلاق تطبيق باسم “سوبر أب”، يتم تقديمه للمواطنين، به كافة المعلومات التي يحتاجها الموطنين، في أي عملية يرغب بها.

منصة متكاملة.

وأشار خالد العطار إلى أن التوسع في خدمات بوابة مصر الرقمية وصل إلى أغلب المجالات والقطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، مضيفا: “قمنا بتحسين مستوى الخدمات والبيانات ووقعنا بروتوكولات لتحويل عدد من التطبيقات الحكومية إلى منصة متكاملة”.