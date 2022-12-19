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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالطلاب أثناء تقييم مراكز التدريب.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بكفر الشيخ، تقييم مراكز التدريب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
 

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وقال وكيل الوزارة، إنه جرى تقييم مركز تدريب الكاراتيه بالرياض ومركز تدريب المصارعة بإدارة غرب ومركز تدريب اليد بنات والكرة الطائرة بنات بإدارة سيدي سالم ومركز تدريب السلة بإدارة بيلا ومركز تدريب اليد بنين بإدارة شرق.

جاء ذلك بحضور لجنة الوزارة للتقييم، الدكتور عمرو مصطفى، والدكتور خالد فتحي، ووائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية، وصلاح السبكي، موجه أول مركزي.

ووجه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للطلاب والمدارس المشاركة، لظهورهم بالمظهر المشرف خلال أعمال التقييم، وأسرة التربية الرياضية عامة.

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