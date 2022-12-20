قانون التصالح على رأس منتدى الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بالفيوم

أكدت الدكتورة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب ان قانون التصالح الذي يتم الانتهاء منه حاليا لن يضم سوى حالات البناء حتي ٣٠ سبتمبر الماضي وليس الحل البناء علي الأرض الزراعية وأن القانون لتقنين أوضاع المواطنين في السابق وليس ما يتم حاليا من بناء وإهدار الرقعة الزراعية مؤكدا أن الدولة لن تقف أمام تلك التعديات.
وأشار الدكتور مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه يؤيد حديث الدكتورة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب مؤكدا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يساعد في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ويوفر السلع خاصة وان ما نفقده من أراض خصبة يمثل ثروة زراعية حقيقية تساهم في تأمين احتياطي السلع الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات الكبري بنادي قارون بعنوان الزراعة والاستثمار في الأمن الغذائي وتأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية بمشاركة الشيخ النائب فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ وامين امانة القبائل والعائلات المصرية والدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن والشيخ أحمد ترك أمين الشؤون الدينية بالحزب والشيخ محمود الشحات مساعد امين الشؤون الدينية والنائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب وامين لجنة التعليم والنائب عمرو صدقي وكيل امانة السياحة بمجلس النواب وامين امانة السياحة بحزب حماة الوطن والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب بحزب حماة الوطن وعدد من طوائف المجتمع واعضاء نقابة الزراعيين ونقابة الفلاحين بالمحافظة وخالد عبدالظاهر امين الفلاحين بحزب حماة الوطن بالفيوم والحسيني مصطفي أمين الحزب بمحافظة الفيوم والنائب ربيع ابولطيعةأمين التنظيم بالفيوم والنائب علاء العمدة والنائب هشام والي والنائب منجود الهواري والدكتور صالح جمعة أمين مساعد الحزب والحاج أحمد عرندس أمين مساعد الحزب بالمحافظة والنائب ممدوح الحسيني أمين مساعد الحزب بالفيوم وأحمد تيسير أمين امانة الاستثمار بالمركزية والمهندس تامر عيسي أمين عام مساعد العمال بالمركزية وعزت شيبة رجل الأعمال والسادة نقيب الزراعة ونقيب المهندسين ونقيب الطب البيطري ونقيب الأطباء ونقيب المحامين بالفيوم.