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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مائدة مستديرة لمناقشة سبل التعاون بين الجامعات المصرية والروسية

صدى البلد

شارك   الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر،  في المائدة المستديرة، المنعقدة على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية من العاملين في مجال التعليم في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور وفد من رؤساء كبرى الجامعات الروسية.

أوضح الدكتور حمدي حسين أن المنتدى شهد انعقاد عدة جلسات حول آفاق التعاون التعليمي والعمل على تنميته، مشيرًا إلى أن المائدة المستديرة التي شارك بها،  تناولت "آفاق تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية في كل من مصر وروسيا".

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واشار رئيس جامعة الأقصر إلى أنه تمت مناقشة سبل التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، بحضور مسؤولين من أكثر من 20 جامعة روسية.

كانت فعاليات منتدى خريجي الجامعات  الروسية للأجانب،  انطلقت هذا الأسبوع بحضور السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، ونائب رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون مع رابطة الدول المستقلة وشؤون المغتربين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي، بافل شفيتسوف.

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