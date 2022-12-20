بمنتصف الليل.. رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية مفاجئة منتصف ليلة أمس ، بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى الاستقبال وداخل الأقسام العلاجية المختلفة.



وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة ، على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى.



وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألوا جهدا في الحرص على توفير جميع الإحتياجات الفنية الحديثة ، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الإرتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بالمستشفى وتعزيز الدور الذى تقوم به المستشفى فى المساهمة فى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ، ومن هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر ، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.