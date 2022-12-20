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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلها الأهلي.. شوبير يكشف عن أزمة جديدة تواجه الدوري المصري

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر لها في المغرب خلال شهر فبراير المقبل ستبب أزمة في موعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز بموعدها المحدد، كما ستجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على تأجيل عدد كبير من المواجهات للمارد الأحمر.

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وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على راديو «أون سبورت»: «بدأنا مشاكل تأجيل الدوري»، وذلك في تعليقه على تصريحات عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، ومشاركة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب.

مشاركة الأهلي في المونديال سبب أزمة الدوري

وأضاف شوبير: «بطولة الدوري وفقا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ستنتهي مع نهاية شهر يوليو وليس كما كان محددا من قبل في نهاية يونيو، خاصة أن مشاركة الأحمر لم تكن في الحسبان».

وتابع: «عامر حسين في الوقت الحالي ينتظر موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وتحديده لمباريات الأهلي في أفريقيا، حتى يقوم بتعديلات على مباريات الأهلي المحلية».

من ناحية أخرى، فتح شوبير، النار على مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بسبب هبوط مستوى الفريق خلال الفترة الحالية، لاسيما في ظل تراجع نتائجه ببطولة الدوري الممتاز وآخرها الخسارة أمام بيراميدز 2-1، واحتلال الدراويش المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

وعلق شوبير، على موقف الإسماعيلي وهجومه على مجلس الإدارة، قائلا: «أنتوا مفيش حد يعرفكم، وقلقان وخايف على النادي، وأتمنى الإسماعيلي يعود كما كان، وكنت منذ أربع سنوات أنادي بدعم الفريق لتفادي ما يحدث حاليا».
 

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