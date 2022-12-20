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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز عالمي جديد لـ "ميسي" عقب التتويج بلقب كأس العالم

صدى البلد

حقق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، إنجازا عالميا جديدا عقب التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

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وحسب صحيفة "ماركا"، فإن أنصار ميسي على شبكات التواصل الاجتماعي، جعلوه صاحب المنشور الأكثر إعجابا في شبكة إنستجرام.

جاء ذلك بعد أن وجه عشاق ميسي، بعضهم البعض لإلغاء الإعجاب من منشور "world record egg"، للمساعدة في حصول صورة البرغوث وهو يحتفل حاملا كأس العالم في ملعب لوسيل، على الرقم القياسي.

ميسي يكسر رقم قياسي علي إنستجرام 

ونجح مشجعو ميسي عبر العالم في تخطي صورته مع الكأس، حاجز 56 مليون إعجاب، لتكسر الرقم القياسي في شبكة إنستجرام، والذي بلغ 55.9 مليون إعجاب.

وتوج ميسي بكأس العالم لأول مرة في مسيرته، بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بين الطرفين.

كما فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2022، بفضل تسجيله 7 أهداف من أصل 15 هدفا سجلها منتخب الأرجنتين في مشواره نحو اللقب.
 

 

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