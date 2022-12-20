الفرصة الأوروبية ضعيفة.. رونالدو يحسم وجهته ويقترب من اللعب بالسعودية.. تفاصيل

يتمسك نادي النصر السعودي بأمل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لمانشستر يونايتد.

وسبق وكشفت تقارير بأن النصر قدم لرونالدو عقدا لمدة موسمين ونصف، مع الحصول على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

رونالدو في دبي لحسم انتقاله للنصر السعودي

ووفقا لصحيفة "ماركا"، يتواجد رونالدو حاليا في دبي، وينتظر رحلته إلى السعودية من أجل حسم انتقاله إلى النصر.

وأشارت إلى أن المفاوضات مع النصر بدأت مباشرة عقب فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، ويتوقع النادي السعودي وصول صاروخ ماديرا إلى الرياض وحسم الصفقة قبل نهاية عام 2022.

وقالت "ماركا" إن السعودية تعتبر وصول كريستيانو رونالدو، صفقة من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم مونديال 2030.

وذكرت أن ما يبدو واضحا أن الكرة الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل الأندية التي يرغب النجم البرتغالي في الانضمام لها.

