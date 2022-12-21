جرائم قتل بشعة.. حوادث متفرقة تشهدها أسوان خلال عام 2022

شهدت محافظة أسوان خلال عام 2022 عدة حوادث متفرقة، ففي شهر إبريل الماضي عام 2022 أقدم عاطل على قتل شقيقه، بعد نشوب مشاجرة بينهما، عقب الإفطار بمدينة دراو في محافظة أسوان، اليوم السبت بسبب الخلاف على الميراث.

وخلال شهر مايو 2022 شهدت جريمة قتل بشعة، حيث قام مجهولين تعدى مجهولون بالضرب المبرح علي شاب بعد سرقة الـ"توك توك" الخاصة به، وإلقاء جثتة داخل ترعة زرزارة ناحية مدينة دراو بمحافظة أسوان حيث تبلغ مأمور مركز شرطة دراو، بالعثور على شاب يدعى بكر رجب، في العقد الثاني من العمر، داخل ترعة زرزارة بمدينة دراو.

حوادث متفرقة

وخلال شهر يوليو 2022 شهدت محافظة أسوان واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بمنطقة نجع القرود في قرية أبو الريش بمحافظة أسوان، وذلك في ظروف غامضة.

كما لقيت زوجة فى العقد الثانى من عمرها مصرعها طعنا بسكين على يد زوجها وهى حامل فى شهرها الأخير،خلال شهر أغسطس، بسبب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى جريمة قتل أنهى خلالها حياة زوجته .

وفي شهر سبتمبر 2022 لقى شاب مصرعه بعد اعتداء شخصين آخرين عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية، وذلك بمنطقة الصداقة الجديدة فى مدينة أسوان.

وانتقلت قوات البحث الجنائي إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وتوصلت التحريات الأولية إلى نشوب خلاف بين المجنى عليه ويدعى "م.ع" وشخصين آخرين، قاما بالاعتداء عليه بسلاح أبيض حتى فارق الحياة وفرا هاربين.

وخلال شهر أكتوبر 2022 شهدت منطقة حى الرضوانية جنوب مدينة أسوان منذ قليل جريمة قتل تقشعر لها الأبدان وذلك بعدما قام شخص بالإعتداء على شخص آخر وسدد له طعنة نافذة فى البطن بواسطة سلاح أبيض مما أدى لوفاته فى الحال .

وإنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، و تبين أن المجنى عليه يدعى «عبدالرحمن.م.ر» 44 سنة لقى مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة بالبطن بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سكين على يد موظف و فر هاربا.

جرائم متنوعة

وخلال شهر ديسمبر 2022 شهدت منطقة نجع العرب بمركز دراو شمال أسوان جريمة قتل بشعة تمثلت في تجرد سيدة من كل مشاعر الإنسانية ، والتعامل بوحشية الذئاب لتقوم بقتل طفلة لا يتجاوز عمرها الـ 5 سنوات .

وترجع تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة المأساوية إلى أن أسرة الطفلة قامت بإبلاغ الجهات المعنية عن اختفاء وتغيب الطفلة صاحبة الـ 5 سنوات منذ صباح السبت، وأنها فقدت طريق العودة إلى المنزل بمنطقة نجع العرب التابعة إلى مركز دراو شمال أسوان، ولكن عقب مرور عدة ساعات تمكن الأهالي من العثور على جثتها ملقاة أعلى سطح منزلها.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل وقوع الحادث وذلك من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث ومعرفة الأسباب التي تسببت في وفاة تلك الطفلة ، فيما توجهت سيارات الإسعاف لنقل جثة الطفلة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي للكشف عن سبب وفاتها الحقيقي.