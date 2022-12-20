إعداد مشروع تحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة نائبه أحمد شعبان ، وبحضور المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ، وعضوية كافة الجهات المعنية من الأجهزة التنفيذية لمناقشة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالإعداد لمشروع تحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان للعمل على إبراز الملامح التنموية لمختلف المراكز والمدن .

وقد أكد أحمد شعبان خلال الإجتماع على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بأهمية التحديث الشامل لمختلف المجالات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة ، فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن تشمل هذه المنظومة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والإستثمار والسياحة ، بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية .

إجتماعات تنسيقية

وأوضح نائب المحافظ بأنه تم تكليف كل جهة بتجميع مقترحاتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة بالإستعانة بالخبراء والإستشاريين فى كافة المجالات والتخصصات التنموية ، مع إعادة عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمراجعتها وإعتمادها .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استعداداً لموسم عصير القصب بمصانع سكر كوم أمبو وإدفو بنهاية شهر ديسمبر الجارى، توجيهاته لمديريات الزراعة والبيئة والوحدات المحلية للإستعداد لتوريد كميات محصول قصب السكر من الزراعات إلى المصانع، وخاصة آلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والإختناق المرورى، مطالباً إدارات المصانع بإستكمال منظومة الإصحاح البيئي للمصنع من خلال استكمال خطة تركيب المراجل بما يساهم فى خفض نسب التلوث تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ .

أنشطة متنوعة

ومن جانبه أوضح المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، أن قصب السكر هو المحصول الزراعى الرئيسى الاستراتيجى بالمحافظة بعد القمح كمحصول غذائى تصنيفى، حيث تبلغ المساحة المنزرعة به نحو 88 ألفا و428 فدانا يورد منها لمصانع السكر أكثر من 80 ألف فدان تستخدم فى استخلاص السكر ، فيما يستخدم جزء منه كتقاوى، وأيضاً لاستهلاكه كعصير بواسطة عصارات القصب، بالإضافة إلى أنه يستخدم أيضاً فى إنتاج العسل الأسود ، وعدد من المنتجات الأخرى .

ولفت إلى أن مجلس المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة قام بوضع خطة متكاملة لإدارة محصول القصب ورعايته بعد اعتمادها من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير لتنفيذ مشروع تنمية إنتاجية القصب والذى يتضمن عملية التسوية بالليزر ، وحرث تحت التربة، وكذا حرث سطحى وجهين ضمن الموسم الربيعى 2022 حيث تتم هذه العمليات الثلاثة مجمعة مناصفة بين المزارعين ومجلس المحاصيل السكرية ، بجانب تنفيذ المقاومة الحيوية والكيماوية لمحصول القصب، بالإضافة إلى مقاومة مرض التفحم السوطى والحشرة القشرية الرخوة بزراعات القصب .