جامعة أسيوط تشهد الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

شاركت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية والذي ينظمه مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية بالجامعة , وذلك بحضور الدكتور صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث نائباً عن الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي , و الدكتور محمد أحمد الطيب مدير مركز تعليم اللغة العربية , الدكتور محمود عبد المعطي الأستاذ بكلية الآداب , وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة , والأستاذ أحمد الشافعي رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط الجديدة , و رأفت عزمي رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط , فضلاً عن مشاركة المدارس بإدارة أسيوط التعليمية منها مدرسة النهضة الإعدادية , مدرسة ريفا الثانوية , ومعهد أحمد نصير الأزهري الثانوي .



أكدت الدكتورة مها غانم علي حرص إدارة الجامعة علي التعاون بين إدارة الجامعة ومؤسسات المجتمع التي تسعي إلي خلق مجتمع واعي ومستنير بكافة التحديات التي تواجهها لغتنا العربية , مشددةً على ان مسئولية الحفاظ على اللغه العربية مسئولية جماعية لذلك قررت الأمم المتحدة في قرارها رقم 3190 لعام 1973 تعزيز اللغات عامة واللغة العربية خاصةً الإحتفال باللغة العربية في الموافق 18 من ديسمبر من كل عام , ولهذا لابد من إتخاذ قرارات نافذة من شأنها الحفاظ عليها , كما دعت شباب الأمة العربية في ختام كلمتها إلي ضرورة التمسك بلغتهم الأم والحفاظ عليها علي مدي الأجيال القادمة فاللغة العربية شاهدة علي تقدم العرب علي مر العصور.

وفي السياق ذاته ثمن الدكتور أحمد عبد المولي جهود القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إفشاء الحب والسماحة والمحبة بين أبناء الوطن وجهودها المضنية في الحفاظ علي الهوية العربية تماشياً مع مبادرة " إتكلم عربي ", موضحاً أن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الرسمية للعديد من الدول , مؤكداً علي دور الجامعة في تشجيع مختلف الأنشطة الأدبية والثقافية والفكرية، لما لها من تأثيرا كبير في بناء وتكوين شخصية الإنسان وتنمية المهارات الإبداعية والإدراكية

وفى ذات السياق اكد الدكتور أحمد محمد الطيب أن اليوم يهدف إلى الاحتفال باللغة العربية وإعلاء قيمتها ومناشدة الأجيال بالتمسك بها باعتبارها إحدى اللغات الرسمية العالمية ، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم , موضحاً أهم التحديات التي تواجهها اللغة العربية في وقتنا الحالي وهي إستبدال اللغة العربية بالفصحي العامية , الهجوم الشرس علي الأحرف العربية والدعوة إلي إستخدام الحروف اللاتينية بغرض التخفيف , إسقاط الإعراب في الكتابة والنطق بغرض صعوبة الإعراب , الدعوة الي إدراك اللغة العربية في سيل من الألفاظ الأعجمية , محاولة تطبيق مناهج اللغات الأجنبية مقدماً عن اللغات العربية بغرض التخفيف .

أوصي الدكتور محمود عبد المعطي في الندوة المقامة علي هامش الإحتفال علي ضرورة نشر الفصحي وتبنى المقررات تهدف إلي تأصيل اللغة العربية الفصحي وإكتساب الكفاءات اللغوية المتعلقة بالاتصال المتخصص داخل وخارج المؤسسات، والمتعلقة بمهارات التحرير، والبحث في الأْخطاء الشائعة والمتصلة باللغات المتخصصة التي نسعي إليها.

وحول فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أوضح الدكتور أحمد بكري بإدارة أسيوط التعليمية يشتمل اليوم على ندوة ثقافية عن اللغة العربية ودورها في التواصل الحضاري ويحاضر فيها كلاً من الدكتور محمود عبد المعطي , والدكتور محمد عبد المالك وبإشراف الدكتور عبد الحفيظ أحمد بكري والدكتور محمد إبراهيم مخلوف و صالح هدية , كما تضمنت الفعاليات أيضاً لقاءات شعرية لكلاً من الدكتور سيد عبد الرازق والدكتور محمود فرغلي والدكتور وئام عصام والأستاذ أحمد الشافعي , ولقاءات فنية منها الغناء الفردي للطالبة مريم عبد الغفار وغناء جماعي لطلاب مدرسة النهضة .

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم تضمنت تكريم الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة , وتكريم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وتسلمها عنه الدكتور صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث , كما إشتمل التكريم أيضاً نخبة من الشعراء المشاركين , فضلاً عن تكريم طالبات مدرسة النهضة الإعدادية بنات.

IMG-20221220-WA0107

IMG-20221220-WA0119

IMG-20221220-WA0115

IMG-20221220-WA0118

IMG-20221220-WA0116

IMG-20221220-WA0117

IMG-20221220-WA0114

IMG-20221220-WA0104

IMG-20221220-WA0105

IMG-20221220-WA0100

IMG-20221220-WA0093

IMG-20221220-WA0095