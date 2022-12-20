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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة أسيوط

حفل إعلان الطلاب
حفل إعلان الطلاب المثاليين بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ضرورة التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب والجانب التثقيفي وتنمية المهارات الشخصية لديهم والتمتع بمقومات العقل والوعي والثقافة والمهارات الرياضية والإبداعية، وهى معايير التفضيل بين شخص وآخر، وهى المهارات التي تحرص إدارة الجامعة على التعريف بأهميتها ونشرها وتعزيزها بين الطلاب انطلاقاً من مسئوليتها فى ثقل شخصية أبنائها الطلاب ودورها فى خلق أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى حفل توزيع جوائز مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة  2022/ 2023، والتى شهدت هذا العام ولأول مرة مشاركة الطلاب من ذوى الهمم، والتي تنظمها سنوياً إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، والتي تضم نخبة من عمداء ووكلاء الكليات، ومنهم الدكتورة مديحة درويش، عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد  العدوى، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام  الدكتور أحمد شريت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  وأميمة إبراهيم، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة والقيادات الجامعية والجهاز الإدارى، وبمشاركة الطلاب المشاركين فى المسابقة وأولياء أمورهم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود جميع المشاركين من العمداء و وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإدارة العامة لرعاية الشباب  فى تنظيم وإعداد وتأهيل الطلاب لتلك المسابقة، والتى سبقتها الكثير من التحضيرات والإعدادات حتى ظهرت بتلك الصورة المشرفة وبالتنظيم الجيد، موجها شكره لأعضاء لجنة التحكيم والمشرفين على المسابقة. 

وقال الدكتور أحمد عبد المولى إن وقائع الحفل تضمنت إعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائزين لهذا العام 2022/2023 بشهادات تكريم ومبالغ مالية، حيث يحصل المركز الأول على مبلغ مالى 5000 آلاف جنيه ودرع الجامعة، والمركز الثاني 1000 جنيه، والمركز الثالث 800 جنيه، والمركز الرابع 600 جنيه، معلنا قرار رئيس الجامعة اليوم بحصول باقي المراكز على مبلغ مالي 200 جنيه لكل طالب.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المسابقة على مستوى الطلبة تضمنت إعلان فوز الطالب أحمد إبراهيم إبراهيم محمد، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، بلقب الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة لهذا العام، ومبلغ مالي 5000 آلاف جنيه ودرع الجامعة، وحصول الطالب محمود نبيل سمير، بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان على المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث مؤمن محمد رشدى، بالفرقة السادسة بكلية الطب.

وأوضح أن المسابقة أسفرت عن فوز سارة حمدي محمود أحمد، بالفرقة السادسة بكلية الطب، بلقب الطالبة المثالية لهذا العام ومبلغ مالي 5000 آلاف جنيه ودرع الجامعة، وحصلت الطالبة هبة عبد الفتاح عامر بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري على المركز الثاني، وجاءت فى المركز الثالث الطالبة أروى رشاد زين العابدين، بالفرقة الثالثة بكلية التمريض. 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد شريت أن المسابقة استمرت لمدة عدة أسابيع، وبدأت بتسجيل بيانات الطلاب من شتى كليات الجامعة الراغبين فى التقدم للمسابقة، وتشكيل لجنة مختصة من عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بكليات الجامعة لتقييمهم وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب فى التواصل والعرض والتميز الدراسى وفى انخراطه فى الأنشطة الطلابية ومهاراته الاجتماعية وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك المعايير الخاصة بتقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب ومدى إلهامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

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