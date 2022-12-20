رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للدورة التدريبية " مدربي المستقبل"

شهد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الحفل الختامي للدورة التدريبية " مدربي المستقبل" و التي نظمتها و نفذتها إدارة إعداد القادة و رعاية المتميزين بالإدارة العامة لرعاية الشباب ولأول مرة بالجامعة ، و ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، و مها حسن القائم بعمل مدير الإدارة ، و الطالب مصطفى علاء حسين رئيس اتحاد طلاب الجامعة ،وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب و بمشاركة الطلابي مدربي المستقبل .



وفى مستهل كلمته أكد رئيس الجامعة على ضرورة الإعداد الجيد و تأهيل الطلاب و تنمية مهاراتهم و توسيع مداركهم التثقيفية و العلمية على نحو يساعدهم ليكونوا سفراء للجامعة و عند توليهم للمناصب القيادية بالمجتمع و تحملهم للمسئولية اتجاه وطنهم وهو ما يأتي تنفيذاَ لرؤية الجامعة فى خلق جيل من الشباب و الخريجين قادر على القيادة و التدريب لدية القدر الكافي من الوعي و الفكر المستنير فى مختلف المجالات و لديه القدرة على اتخاذ وصنع القرار وذلك في ظل ما توليه القيادة السياسية من دعم ورعاية غير مسبوقة للشباب وبدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

و أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالمجهودات المبذولة من القائمين على تلك الحفل و بإدارة إعداد القادة و بأنشطتها المتنوعة و التي تُعد من أبرز الأنشطة الطلابية التي تحرص إدارة الجامعة على دعمها ورعايتها، وذلك انطلاقًا من إيمانها بدور الشباب في بناء الوطن، وما يمثلوه من أمل المستقبل المشرق، مؤكدًا حِرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، وترحيبها كذلك بتواجدهم وتفاعلهم الإيجابي في كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية.

و أوضح الدكتور أحمد شريت أنه تم بدء الأعداد للدورة من بداية شهر ١١ عن طريق الإعلان عن الدورة بالتعاون مع إدارة الاتحادات الطلابية وتم عمل الفورم على صفحة الاتحادات الطلابية وصفحة أخرى على الواتس لتسجيل الطلاب بأكثر من وسيلة وطريقة وقد تقدم ما يقرب من 1050 طالب وطالبة و تم تحديد المقابلات الشخصية مع الطلاب بحضور الدكتور محمد مصطفى حمد والدكتور أحمد شريت وأعقبها انتقاء الطلاب المستهدفين للدورة ثم بدا التنفيذ خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر إلي ١٩ ديسمبر بقاعات المناقشات بالمبنى الإداري لعدد (٣٥) طالب وطالبة في صورة يوم عمل من خلال الشرح الأكاديمي ثم التطبيق العملي من خلال ورش العمل و التي حاضر فيها الدكتور محمد مصطفى حمد وإجراء امتحانات أون لاين عن المهارات المختلفة للمدرب.

و أوضحت مها حسن أن الحفل الختامي شهد توزيع الشهادات و الدروع و الجوائز المالية وحصل على المركز الأول الطالب حسن سمير كلية الهندسة الفرقة الرابعة والمركز الثاني الطالبة ريهام مصطفى كلية التجارة الفرقة الرابعة والمركز الثالث الطالب يوسف محمد عايش كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية الفرقة الثانية والثالث مكرر الطالب زياد على عليوه كلية التربية الفرقة الثانية

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