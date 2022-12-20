محافظ مطروح: توفير سيارات بأسعار مناسبة لحل مشكلة انقطاع المياه

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تلقى شكوى من أحد المواطنين عبر تطبيق "واتساب" أمس بأنه طلب سيارة محملة بـ 4 طن من المياه مقابل 350 جنيها، لافتا أن هؤلاء الأشخاص ضعاف النفوس والسماسرة الذين يستغلون الأزمات لحسابهم ومصالحهم الشخصية.

وأضاف "شعيب" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تواصل مع رئيس شركة المياه وأرسلوا للمواطن سيارة محملة بـ 4 طن من المياه مقابل 40 جنيها فقط، فالطن الواحد بعشرة جنيهات.

أكد أنه وجه مباحث التموين ومديرية التموين وحماية المستهلك وشركة المياه وقطاع التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمتابعة هذا الملف باستمرار، لافتا أن مشكلة كسور مواسير المياه ستنتهي خلال يومين، وسيتم الضخ في الشبكات بعد ذلك والاستغناء عن سيارات المياه.

يتواصل معه شخصيا

ولفت أنه إذا واجه أي أحد مشكلة في توفير المياه يتواصل معه شخصيا لحلها، متابعا: "أهل مطروح بالكامل لديهم رقم هاتفي والواتس، ومتواصل معهم جميعا، وأي شخص يبلغ عن الواقعة ومكان وأرقام السيارة المستغلة في ذلك وسأتعامل معه