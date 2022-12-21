أستاذ علوم سياسية: كرة القدم إحدى مؤشرات القوى الناعمة للدول

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرياضة سياسة عامة تحتوي على جانب برلماني من خلال اصدار التشريعات، وجانب تنفيذي من خلال اصدار الكثير من القرارات التي تساهم في الاهتمام بالرياضة، ومن هذا المنطلق يجب الاهتمام بالرياضة مثل العديد من الملفات الأخرى.



وتابع "كمال"، خلال حواره على فضائية "ten"، أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين السياسة والرياضة، مشيرًا إلى أن كرة القدم قادرة على توحيد الأمة، فبعض الدول ترى أن وحدة الشعب قائمة من خلال العملة وكرة القدم من خلال المنتخب فقط، فالرياضة توحد الأمة والمشاعر القومية.



ولفت إلى أن الرياضة أحد مؤشرات القوى الناعمة، خاصة كرة القدم ، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي يتابع من كل دول العالم، وهذا يؤثر في الكثير من شعوب العالم.



وأشار إلى أن هناك أكثر من نادي يمسى بالأهلي في الدول العربية مثل أهلي جدة، وأهلي طرابلس، وهذا بالتأكيد حدث بتأثير القوى الناعمة للنادي الأهلي المصري في الدول العربية.

