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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم تبح بكامل أسرارها.. تفاصيل اكتشاف حلي وأثار بمنطقة تل العمارنة بالمنيا..فيديو

اكتشاف أثري
اكتشاف أثري

أكد دكتور سيد عبد المالك، كبير مفتشي الأثار بملوى وتل العمارنة بالمنيا، أن ن منطقة آثار تل العمارنة تعتبر من أهم المناطق الأثرية في مصر حيث أنها كانت عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون والذى نادي بالتوحيد وعبادة إله واحد أسماه آتون وأطلق على المدينة آخت آتون أى أفق آتون وأقام فيها الكثير من المبانى الدينية لعبادة آتون مثل المعبد الكبير.

 

وقال سيد عبد المالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم الكشف عن مجموعة الأثار المتعلقة بالعاملين خلال عهد إخناتون.

 

 لم تبح بكامل أسرارها

وتابع  كبير مفتشي الأثار بملوى وتل العمارنة بالمنيا، انه متوقع أن يكون هناك اكتشافات أخرى بمنطقة تل العمارنة، خاصة أن المنطقة لم تبح بكامل أسرارها

 

المعبد الكبير الاثار مصر المنيا اكتشاف

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