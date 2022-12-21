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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنوفية: مصادرة 210 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

حملة تفتيشية في المنوفية
حملة تفتيشية في المنوفية

قال الدكتور إبراهيم أبو الغار  مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عن قيام لجنة من أطباء المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية بشن عدة حملات تفتيشية على محلات اللحوم بنطاق مراكز ومدن المحافظة .

 أسفرت عن ضبط 150 كيلو لحوم مجمدة ومفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبين الكوم ، و60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الدمى بمركز بركة السبع ،وعلى الفور  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤنها .

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ومن جانبه شدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين  في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

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