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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف عشماوي مهاجم سيلتافيجو تحت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

سيف العشماوى
سيف العشماوى

بات المصري سيف عشماوي لاعب فريق الشباب بنادي سيلتافيجو الأسباني تحت أنظار الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر بعد ظهوره بمستوى جيد مع فريقه منذ بداية دوري الشباب الذى يشارك فيه سيلتافيجو.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر يفتح الباب دائما لضم جميع المواهب المصرية القادرة على تمثيل المنتخب لتكون مستقبل الكرة المصرية وخاصة في الدوريات الأوربية للشباب التي تضم العديد من المواهب المصرية.

تواصل الجهاز الفني مع سيف عشماوي الذى استغل تواجده في إجازة بالقاهرة وجمعه لقاء طيب مع الجهاز الفني وأشادوا بمستواه وأنه سيكون تحت أنظارهم خلال مشاركته مع فريقه مثل باقي المواهب المصرية أصحاب الفئة العمرية التي يسمح لهم باللعب في منتخب الشباب وأنه سيكون من المرشحين في المستقبل مع منتخب الشباب.


سيف عشماوي يقدم مستوي جيد مع فريق الشباب بسيلتافيجو منذ بدية الموسم الذي انطلق منذ ما يقرب من شهر ونصف وخاض عشماوي مع الفريق ست مباريات نجح في هز شباك المنافسين بأربع أهداف وصنع هدفين.

ونال عشماوي إشادة مديره الفني بنادي سيلتافيجو الذى أكد على إمكانيات اللاعب وأنه يقدم دائما له النصائح ليقدم أفضل ما لديه خاصة أن امكانياته جيدة وسيكون مستقبل للفريق تمهيدا لضمه للفريق الأول مع تطوير مستواه.

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