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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بالاستماع لمشكلات ومطالب 35 مواطنا

جانب من لقاء المواطنين
جانب من لقاء المواطنين

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

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جبر الخواطر

وفى هذا الإطار، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ببحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة.

وعقد اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام للمحافظة، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، بحضور مديري التضامن الاجتماعي والصحة والقوى العاملة، والمسئولين من الجهات التنفيذية وخلال اللقاء، استمع السكرتير العام لمطالب وشكاوى 35 مواطنا ومواطنة.

وكلف مدير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مبادرة “الناس لبعضهم” لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية والأسرية، وصرف بطاطين وكسوة شتوية لبعض الأسر، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز 3 من الفتيات المقبلات على الزواج، علاوة على صرف أجهزة طبية تعويضية لبعض الحالات؛ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.

وكلف مدير الصحة بدراسة الحالات المرضية لتوفير العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، مع إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى عمل علاج طبيعي لبعض الحالات الأخرى.

كما أنه كلف مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان؛ لبحث 5 حالات تحتاج إلى توفير باكيات لهم ضمن السويقات الجديدة، وأيضًا القيام بعمل المعاينات الفنية اللازمة لحالة 3 منازل تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل جزئي للأسقف والجدران.

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وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استقبل سفير دولة نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال خلال زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية، حيث حضر اللقاء الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية.

ورحب اللواء أشرف عطية بسفير نيبال لزيارة معالم أسوان السياحية، ولا سيما مع توافر المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية ، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب نيبال الصديق لأسوان للاستمتاع بالأنماط السياحية المتعددة الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد وغيرها فى ظل تفرد أهلها بحسن استقبال السائحين، والمعاملة الطيبة لهم.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية جبر الخواطر

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