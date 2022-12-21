صحة الوادي الجديد تحيل مسئولين وعاملين للتحقيق لتقصيرهم في العمل

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إحالة بعض المسؤولين والعاملين للتحقيق، وذلك أثناء المرور المفاجئ على بعض وحدات الرعاية الأساسية بمركز بلاط للوقوف على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم إحالة أفراد الطاقم الطبي للفترة المسائية وعامل الخدمات المعاونة بوحدة قرية الزيات الصحية للتحقيق للتقصير في أداء العمل وعدم تواجدهم بمحل عملهم وقت المرور.

وأضاف أنه تم إحالة مدير إدارة الأسنان بالمديرية، ومسؤول الأسنان بإدارة بلاط الصحية للتحقيق لعدم توفير طبيب أسنان بالوحدة بالرغم من وجود كرسي جديد للأسنان بها، بالإضافة إلى إحالة طبيبة الأسنان بوحدة قرية أولاد عبدالله للتحقيق لعدم وجود أية نشاط لعيادة الأسنان خلال أسبوع كامل بالرغم من توافر الإمكانيات اللازمة للعمل.