عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد تحيل مسئولين وعاملين للتحقيق لتقصيرهم في العمل

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إحالة بعض المسؤولين والعاملين للتحقيق، وذلك أثناء المرور المفاجئ على بعض وحدات الرعاية الأساسية بمركز بلاط للوقوف على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم إحالة أفراد الطاقم الطبي للفترة المسائية وعامل الخدمات المعاونة بوحدة قرية الزيات الصحية للتحقيق للتقصير في أداء العمل وعدم تواجدهم بمحل عملهم وقت المرور.

قوى عاملة الوادي الجديد: بدء دورة تدريبية على مهنة النقاشة والدهانات

وأضاف أنه تم  إحالة مدير إدارة الأسنان بالمديرية، ومسؤول الأسنان بإدارة بلاط الصحية للتحقيق لعدم توفير طبيب أسنان بالوحدة بالرغم من وجود كرسي جديد للأسنان بها، بالإضافة إلى إحالة طبيبة الأسنان بوحدة قرية أولاد عبدالله للتحقيق لعدم وجود أية نشاط لعيادة الأسنان خلال أسبوع كامل بالرغم من توافر الإمكانيات اللازمة للعمل.

اخبارمحافظة الوادي الجديد الوادى الجديد وزارة الصحة صحة الوحدة الدكتور معاون العاملين الطاقم الطبي الدكتور أحمد وكيل وزارة الصحة وحدات الرعاية الأساسية حالة طبيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

جريمة هزت السعودية.. متهم يحرق مواطن حيا داخل سيارته|آخر ما قالة الضحية

بعد تكرار الحوادث.. فصل نهائي لأي طالب يمارس لعبة تشارلي في المدرسة

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

هبوط كبير في سعر الذهب.. والشعبة تكشف المفاجأة |فيديو

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الخير والنماء بالوادي الجديد

تفعيل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بمدارس الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد تعلن أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة

دورة فى الإسعافات الأولية بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد "وزارة البترول" لبحث سبل التعاون

افتتاح معرض ختام الأنشطة التعليمية للطلاب ذوي الهمم بالوادي الجديد

وكيل تعليم الوادى الجديد يهدى تلميذا حافظا للقرآن كاملا مصحفا وجائزة مالية

تهاجم الخلايا السرطانية.. المخيط فاكهة سحرية تنمو بقرى الوادي الجديد| شاهد

ترشيحاتنا

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

موجة مدمرة من كورونا.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن نهاية الوباء

الأهلي أم الزمالك.. رئيس الكاف يكشف عن الفريق المفضل له أفريقيا

بسبب الأمطار.. السعودية تحذر مواطنيها من الخروج للشوارع الساعات المقبلة

منة شلبي من المطار إلى الجنايات.. القصة الكاملة لإثبات تعاطي الفنانة الحشيش

جهاد جريشة يفجر مفاجآة بشأن هدف الأهلي الملغي أمام فاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية مختلفة.. دنيا سمير غانم تتألق في شوارع أوروبا| شاهد

لون شعر ولوك مختلف.. أسما شريف منير تثير الجدل| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحسم الجدول حول القهوة.. الكمية المطلوبة يوميا..عشبة واحدة تعالج كل الالتهابات فى الجسم.. لن تتوقعها

بدلة جريئة.. ناهد السباعي تستعرض جمالها في ظهورها الأخير| شاهد

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ