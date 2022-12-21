محافظ الوادي الجديد: ضبط الأسواق والتوسع في إقامة منافذ بيع المواد الغذائية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعًا عاجلًا بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للتأكيد على مجموعة من التوجيهات جاء على رأسها:

▪️الاستعداد والتنسيق لإقامة معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

▪️التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، والتوسع في المبادرات والمنافذ البيعية بالمراكز والقرى لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

▪️حصر الصوب الزراعية بالمحافظة لاستغلال الإنتاج في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

▪️المرور الدوري على المخابز لمراقبة وزن وجودة الخبز وغلق المخابز المخالفة.

▪️إتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ البيع ومنحها مجانًا للتجار الراغبين بهدف التوسع في أنشطة المبادرات وضبط أسعار الأسواق.

▪️التشديد على قيام المحال التجارية بإعلان الأسعار على جميع السلع، وقيام الجهات الرقابية بالمتابعة مع الموافاة بتقرير أسبوعي من المراكز بمعدل الأسعار.

▪️حصر مديونيات صندوق الأراضي بالمراكز وإنذار جميع المتقاعسين عن السداد مع منح مهلة خلال شهر يناير للدفع أو جدولة الديون، يتم بعدها إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة الممتنعين عن السداد.

▪️تشكيل لجان لحصر التعديات على شقق الأولى بالرعاية حتى نهاية الشهر وبحث موقف ساكنيها، مع إعداد خطة بأعمال الصيانة المطلوبة لها.

▪️استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمساجد والمباني الخدمية الملحقة بها؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

▪️مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي حالة تعدي على أراضي الدولة.