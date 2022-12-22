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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الابن الوحيد لأسرته..إبراهيم حدد موعد زفافه فانتحرت خطيبته وشنق نفسه في المنوفية

شاب يشنق نفسه في
شاب يشنق نفسه في المنوفية

مأساة كبيرة تعيشها قرية كفر العبسي بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب انتحار اثنين من شباب القرية في ظروف غامضة حيث انتحرت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بحبة حفظ القمح ليلحق بيها خطيبها شنقا وذلك عقب يوم من وفاتها عقب تحديد موعد زفافهم.

ابراهيم صاحب ال 20 عاما الابن الوحيد لأسرته بين 4 فتيات أراد والده أن يزوجه وهو صغير ليفرح به وذريته حيث قام بخطبة إحدى الفتيات من خارج القرية ولكنه لم يرتاح للخطبه وقام بفسخها حتي وجد ايه صاحبه ال 19 عاما وابنه قريته فربطتهم علاقة عاطفية انتهت بالخطبة.

فتاة تتخلص من حياتها لرفضها الزواج من أحد الشباب في المنوفية

شاب يتخلص من حياته شنقا بعد وفاة خطيبته بـ حبة الغلة في المنوفية

فرحت الاسرتين واتفقا علي تحديد موعد الزواج عقب فترة من خطبتهم حيث ذهبت الاسرتين للاتفاق وتم تحديد موعد الزواج ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تخلصت ايه من حياتها بعد يوم من تحديد موعد زفافها بتناولها حبه حفظ القمح الحبة القاتله.

أصيبت ايه بحالة من القي والتعب حتي اعترفت لأسرتها بتناولها حبه الغلة وتم نقلها الي مستشفي قويسنا ومنها الي قسم السموم بمستشفي شبين الكوم ولكن سرعان ما أعلنوا وفاتها.

أبلغت الأسرة الجميع ومنهم خطيبها ابراهيم الذي لم يصدق ما حدث وإصابته حالة من الحزن وذهب الي المستشفي مع أسرتهم داخلا في نوبة من البكاء حزنا علي خطيبته، حيث أنهت الأسرة إجراءات الدفن وتم تشريح الجثمان في مستشفي شبين الكوم التعليمي وتوقيع الطب الشرعي.

ولكن كانت اقوال أسرتها صادمة في تحقيقات النيابة حيث أكدت الأسرة أنها كانت ترفض خطبتها والاستمرار في الزواج من خطيبها.

لم يصدق خطيبها ما حدث وذهب الي دفنها وحدثت له حالة من الاغماء في المقابر  أثناء دفن خطيبته ايه وذهب الي منزله مع اولاد عمومته.

اختفي ابراهيم وبحثت عنه الأسرة في كل مكان وذهبوا الي المقابر من أجل البحث عنه ولكن كانت المفاجأة بانهاءه حياته شنقا داخل شقة تحت الانشاء بمنزلهم في الطابق الخامس.

انهالت الصراخات حزنا علي رحيل الشاب والابن الوحيد لأسرته ولم يصدق الأسرة ما حدث لابنهم حيث قاموا بانزاله وذهبوا به الي حد الأطباء ولكن أعلن وفاته خنقا متأثرا بشنقه داخل حبل.

جلس الاب الملكوم، يستقبل عزاء نجله، حيث أكد أنه لا يصدق ما حدث لنجله الوحيد بين 4 بنات وكان يريد الفرح به ولكن كان القدر سريعا بوفاته بعد وفاة خطيبته.

ونفي الاب أن يكون انتحار خطيبته بسبب رفضها لنجله حيث نشبت بينهم علاقة حب قبل خطبتهم انتهت وقامت بإرسال له رسالة قبل انتحاره " هتوحشني " ولكنه كان لا يعلم ما سيحدث لها، موضحا أنه يرجح أن يكون سبب الوفاة هو إجراءات الجهاز لها.

وأوضح أنهم ذهبوا الي منزل العروس قبل انتحارها بيوم وحددوا موعد الزفاف وسط حالة من الفرحة بين نجله وخطيبته.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا بقيام شاب بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله بقرية كفر ميت العبسي.

بالانتقال تبين قيام الشاب " ا.م " 20 سنة بشنق نفسه داخل شقة تحت الانشاء في الطابق الخامس بمنزله داخل حبل حيث فوجئت أسرته بالتخلص من حياته شنقا.

بسؤال أسرته أكدوا أنه حزن علي رحيل خطيبته صاحبة الـ 19 عاما أول أمس عقب تناولها حبة حفظ القمح لرفضها الاستمرار في الخطبة منه واستكمال الزواج حيث أجبرها أهلها علي الارتباط به مما ادي الي تخلصها من حياتها ليدخل بعدها في حالة حزن علي فراقه ويقرر إنهاء حياته وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ابراهيم وخطيبته ايه 
المنوفية محافظة المنوفية زواج الطب الشرعى قويسنا حبة الغلة تحقيقات النيابة

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