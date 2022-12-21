مندوب البرازيل بمجلس الأمن: يجب عدم تسييس الاستجابة الإنسانية في سوريا

قال مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن، إن الوضع الإنساني في سوريا بعد مرور 11 عامًا على أزمتها يؤثر بشكل هائل على حياة المدنيين.

وأضاف "مندوب البرازيل" في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، المنعقدة بشأن الشرق الأوسط، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حماية المدنيين بما في ذلك العاملين بالحقل الطبي والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي ينبغي أن يبقى أولوية.

حقوقهم الأساسية

وأوضح مندوب البرازيل في مجلس الأمن، أن اللاجئين السوريين والمهاجرين داخليًا يتطلعون لبناء مستقبل مزدهر وسلمي لسوريا، وحقوقهم الأساسية ينبغي احترامها بشكل كامل بما في ذلك العودة الآمنة، موضحا البرازيل تؤمن بضرورة تفادي تسييس الاستجابة الإنسانية في سوريا، وأوضح أن توفير المساعدة ينبغي أن يكون حياديًا.