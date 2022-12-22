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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سائق توك توك تعدى على زميله بالبساتين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته.

وكانت قد قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد ضبط رجال المباحث سائق "توك توك" بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وسؤاله إتهم سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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