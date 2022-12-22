كاتب صحفي: الأمن الغذائي المصري بخير.. ولدينا وفرة من السلع الاستراتيجية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الأمن الغذائي المصري أمن ، ولدينا وفرة فى السلع الإستراتيجية وحتي السلع العادية، مشيرا إلى أن هذا ما يؤكد عليه دائما الحكومة المصرية والقيادة السياسية.

وأضاف "رائف" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن هناك استغلالا من بعض التجار بشأن الأسعار، وهذا ليس له علاقة أبدا بتوافر السلع، موضحا أن الدولة والحكومة تحاول أن تجابه هذا الإستغلال بكل قوة وصرامة.

وتابع الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية فى هذا الأمر، حيث أنها أقامت مشروعات تنمية زراعية ضخمة وعملاقة.