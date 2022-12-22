جمال رائف: سد "جوليوس نيريري" كان حلما تنزانيا.. والدولة المصرية استطاعت تحقيقه

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن سد جوليوس نيريري كان حلم تنزاني كان معطلا، والدولة المصرية استطاعت أن تحققه للشعب التنزاني، مشيرا إلى أنها استطاعت التواجد فى القارة الإفريقية بالأفعال وليس فقط بالأقوال.

وأضاف "رائف" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، أنه كان هناك آليات عمل مصرية خلال الفترة الماضية لدعم فكرة دبلوماسية الإعمار، سواء من خلال وكالة شراكة من أجل التنمية، او التواجد فى مشروعات إقليمية مهمة جدا فى القارة الإفريقية.

وتابع أن هناك مشروعات عديدة لمصر فى القارة الإفريقية، منها: الربط السككي مع السودان، لافتا إلى أن هناك نوع من أنواع الصحوة فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الإفريقية من خلال التواجد المصري مع كل الدول الشقيقة.