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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تتهم الولايات المتحدة بالاحتيال بشأن الاتفاق النووي

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "أمريكا باتخاذ إجراءات محتالة بشأن الاتفاق النووي تعارض تصريحاتها السابقة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية".

ووفقا لوكالة مهر الإيرانية، قال عبد اللهيان، في تصريح للصحفيين، إنه أجرى مباحثات في عمان، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مبينا أن هذا اللقاء "استغرق ساعتين وجرى خلاله استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران".

وأضاف عبداللهيان أن "الأمريكيين لطالما أعربوا عن رغبتهم في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب الأطراف جميعا للعودة إلى اتفاق فيينا، لكنهم يتصرفون من منطلق التحايل والخداع".

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وتابع: "لقد تناول هذا الاجتماع القضايا كافة، حيث أكدنا أنه لو كان الأمريكيون صادقين بشأن متابعة الدبلوماسية، إذا لا يحق لهم أن يسعوا بأساليب وفي وسائل الإعلام لانتزاع التنازلات".

وختم عبد اللهيان بالقول: "قراءتنا للأمور هي أن الأطراف المختلفة بدأوا العودة إلى المصداقية، ونحن بدورنا نعلن في حال مراعاة خطوطنا الحمراء، سنكون جاهزين للاتخاذ الخطوات النهائية من التوصل إلى اتفاق".

وتطالب إيران بإغلاق ملف الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، بالمقابل، اعتبرت أمريكا، أن رد طهران على المسودة الأوروبية، لم يكن بناء.

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