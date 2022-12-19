أسوأ وقت لإحياء الاتفاق النووي.. الولايات المتحدة تترك الباب مفتوحا للدبلوماسية الإيرانية

منذ ما يقرب من عامين، حاولت الولايات المتحدة وفشلت في التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يرفضون إغلاق الباب أمام الدبلوماسية الإيرانية .

وتعكس أسبابهم خطورة المقاربات البديلة، والعواقب غير المتوقعة لضربة عسكرية على إيران، والاعتقاد بأنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتغيير مسار طهران، حتى لو كانت تتقدم ببطء نحو صنع المواد الانشطارية، فهي ليست موجودة بعد، ولم تفعل ذلك، وفقًا للمسؤولين.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي في بروكسل بعد اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه ليس لدينا خيار أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية"، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 والتي قامت طهران بمقتضاها بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وتابع: "علينا أن نواصل المساهمة قدر الإمكان في محاولة إحياء هذه الصفقة"/ وبالفعل فقد ازداد المساعي لإحياء الاتفاقية هذا العام.

أسوأ وقت لإحياء الاتفاق النووي

وشنت إيران حملة قمع وحشية على الاحتجاجات الشعبية، ويزعم أن الطائرات بدون طيار الإيرانية شقت طريقها لمساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا، وسرعت طهران برنامجها النووي، وكل ذلك يرفع الثمن السياسي لتخفيف العقوبات على إيران.

وقال روبرت أينهورن، خبير حظر انتشار الأسلحة النووية في معهد بروكينجز للأبحاث: "كل يوم نرى المزيد والمزيد من النقاد يقولون إن هذا هو أسوأ وقت لإحياء الاتفاق، ويجب علينا فقط أن نضغط على النظام البائس هناك".

وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اتفاق 2015 الذي حد، في بند أساسي، من تخصيب طهران لليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 3.67٪، أي أقل بكثير من درجة 90٪ التي تعتبر قنبلة.

وأعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية على إيران، مما دفع طهران إلى استئناف الأنشطة النووية المحظورة سابقا وإحياء المخاوف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية؛ بينما تنفي إيران مثل هذا الطموح.

ايران وتخصيب اليورانيوم

وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى 60٪ ، بما في ذلك موقع فوردو، وهو موقع مدفون تحت جبل، مما يجعل من الصعب تدميره من خلال القصف.

ويعتبر الحصول على المواد الانشطارية أكبر عقبة أمام صنع سلاح نووي ولكن هناك عقبات أخرى، ولا سيما التحدي التقني لتصميم قنبلة. تم تقييم تقدير استخباراتي أمريكي تم الكشف عنه في أواخر عام 2007 بثقة عالية أن إيران كانت تعمل على تطوير أسلحة نووية حتى خريف عام 2003 ، عندما أوقفت أعمال الأسلحة.

وقال دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن إيران لم تبدأ تخصيب اليورانيوم حتى 90٪، وهو ما قالوا إنهم يعتبرونه خطا أحمر.

وقال دبلوماسي غربي: "إذا استأنفت إيران بوضوح برنامجها العسكري وتخصيبها بنسبة 90٪، فسيتغير الجدل بأكمله في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن المسار الدبلوماسي سيظل مفتوحا ما لم يحدث ذلك.

وأصبح السياسيون الأمريكيون أكثر عداءا لعقد صفقة بسبب حملة القمع الإيرانية القاسية على الاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما، مهسا أميني، في سبتمبر، كانت محتجزة من قبل شرطة الآداب الإيرانية.

وكثفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات ضد إيران في الأشهر الأخيرة، مستهدفة الكيانات الصينية التي تسهل مبيعات النفط الخام الإيراني ومعاقبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.

واشنطن تبقي الباب مفتوحا

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه رغم تعثر المفاوضات فإن الدبلوماسي الأوروبي الذي ينسق المحادثات النووية، إنريكي مورا "يواصل التحدث إلى جميع الأطراف".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي للصحفيين في باريس الشهر الماضي "سنواصل الضغط مع إبقاء الباب مفتوحا للعودة إلى الدبلوماسية"، مضيفا أنه إذا تجاوزت إيران عتبة جديدة في برنامجها النووي ، فمن الواضح أن الرد سوف يكون مختلفا". ولم يخض في التفاصيل.

وربطت إيران إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع ولم توافق الولايات المتحدة وحلفاؤها على هذا الشرط.

وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين إنهم لا يعتقدون أن هناك أي نية وشيكة للقيام بعمل عسكري ضد إيران وأشاروا إلى أن الضربة قد تعزز ببساطة أي رغبة إيرانية في الحصول على أسلحة نووية وتخاطر برد إيراني.