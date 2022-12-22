نائب رئيس شرطة دبي: مصر تغيرت إلي الأحسن وأعدائها غير سعداء

نشر ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي، تغريدة عن مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ضاحي خلفان :" كل العائدين من مصر، كل من زارها وعاد، قال مصر تغيرت الى الأحسن، بناء لا يصدق خلال فترة قصيرة جدا...أعداء مصر غير سعداء، تحيا مصر".

يذكر أن علق ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي ، على قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

وكتب ضاحى خلفان :" قائد العلم والمعرفة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله يصدر مرسوما بإنشاء مكتبا لشؤون المواطنين والمجتمع.."