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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس شرطة دبي: مصر تغيرت إلي الأحسن وأعدائها غير سعداء

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان

نشر ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي، تغريدة عن مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ضاحي خلفان:"كل العائدين من مصر، كل من زارها وعاد، قال مصر تغيرت الى الأحسن، بناء لا يصدق خلال فترة قصيرة جدا...أعداء مصر غير سعداء، تحيا مصر".

يذكر أن علق ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي ، على قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

وكتب ضاحى خلفان :" قائد العلم والمعرفة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله يصدر مرسوما بإنشاء مكتبا لشؤون المواطنين والمجتمع.."

ضاحي خلفان

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