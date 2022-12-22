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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صرف 50 ألف جنيه لدعم احتياجات مدرسة النور للمكفوفين في المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد مدارس النور للمكفوفين

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مبلغ 50 ألف جنيه دعما ماليا من المحافظة لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة شبين الكوم بهدف الارتقاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبنائه الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمتابعة سير العمل وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، رافقه اللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس حي شرق شبين الـكوم.

واستقبل طلاب المدرسة محافظ المنوفية بالورود والأناشيد الوطنية وبعض الفقرات الفنية.

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 وتفقد المحافظ الفصول الدراسية والأقسام الداخلية للمدرسة ، للاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة الدراسية المقدمة للطلاب، كما حرص على الاطلاع على مستوى النظافة العامة لتوفير جو بيئي يليق بالطلاب.

في السياق ذاته، تفقد محافظ المنوفية أماكن إقامة مبيت الطلاب وكذا المطعم والمطبخ، موجهاً بضرورة تطوير ورفع كفاءة المطبخ وفق أحدث التجهيزات، مكلفاً مديرة المدرسة بحصر شامل لجميع احتياجات ومتطلبات المدرسة بمختلف أقسامها في سبيل توفيرها لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وخلال تفقده، كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الميداني على جميع مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على الاحتياجات الفعلية والعرض عليه للتنسيق مع الجهات المعنية لإمكانية توفيرها دعماً لهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الهمم والتأكيد على حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتى المجالات.

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين
ذوي الاحتياجات الخاصة وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ المنوفية حياة كريمة المنوفية وزارة التربية والتعليم

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