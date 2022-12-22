الجيش الروسي يعلن تدمير أكثر من 1300 هدف حيوي في أوكرانيا

أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن الصواريخ الروسية عالية الدقة بعيدة المدى قامت خلال العملية العسكرية الخاصة بتدمير أكثر من 1300 هدف حيوي في أوكرانيا.

وقال جيراسيموف أمام الملحقين العسكريين الأجانب: "في إطارة العملية، تمت إصابة أكثر من 1300 هدف حيوي بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى. وقد أدى ذلك إلى تقليل القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، وتعطيل نظام القيادة والتحكم، وشل عمل المجمع الصناعي العسكري ، وإعاقة النقل العسكري بشكل كبير".

وأضاف جيراسيموف، أن الدول الغربية زودت أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بأكثر من 350 دبابة، و700 منظومة مدفعية، وما لا يقل عن 5 آلاف طائرة مسيرة.

وتابع قائلا: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، زودت الدول الغربية كييف بأربع طائرات، واكثر من 30 مروحية، و350 دبابة، ونحو 1000 مركبة مدرعة، وما لا يقل عن 800 سيارة مدرعة، كما زودتها بنحو 700 منظومة مدفعية، و100 راجمة صواريخ، و130 ألف وسيلة مضادة للدبابات، وما لا يقل عن 5 آلاف طائرة مسيرة متعددة المهام".

