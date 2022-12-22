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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. السيطرة على حريق بمحطة وقود في وهران

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

نجحت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق في محطة خدمات بالطريق الوطني رقم 11 ببئر الجير في وهران.

وبحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بوهران بـالجزائر ، توجهت إسعافات الحماية، إلى المكان فور إعلامها بالحادث.

وبفضل التدخل السريع مع مهنية واحترافية رجال التدخل تم إخماد الحريق.

كما تم منع انتشار الحريق إلى صهاريج البنزين والغاز بالمحطة وكذا باقي البنايات المجاورة لها.

وتم على أثر هذا التدخل إنقاذ رجل يبلغ من العمر 42 سنة يعاني من حروق من الدرجة الثالثة على مستوى الرأس.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحية في عين وتحويله نحو مستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

كما تم تسخير إمكانيات هائلة من أجل إخماد الحريق تمثلت في 10 شاحنات إطفاء بمختلف الأنواع وسلم ميكانيكي و4 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية. بالإضافة إلى 65  تدخلا بمختلف الرتب.

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