سعر مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن أسعار سياراتها مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية، وتنتمي سيارة مايباخ موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنتمي إلى طراز الاس كلاس، وتنافس العديد من الطرازات الأخرى منها، رولز رويس جوست 2023، و بنتلي فلاينج سبير 2023 .

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

قياسات سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

تأتي سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 بطول 5.462 مم، وعرض 1.930 مم، وارتفاع 1.498 مم، وطول قاعدة عجلات 3.365 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 500 لتر .

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

مواصفات محرك سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 علي قوتها من محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 6000 سي سي توين تيربو، ينتج قوة حصانية تصل الي 621 حصان، و عزم اقصى للدوران يصل إلى 900 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة.

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

مواصفات سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 الداخلية

زودت مقصورة سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، شاشة وسطية مقاس 12.8 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات، وشاشة عدادات رقمية خلف مقود الحركة مقاس 12.3 بوصة، وشاشات خلف المقاعد الأمامية لركاب الكراسي الخلفية مقاس كل منهم 11.6 بوصه.

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

سعر سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية بأسعار تبدأ من مليون و209 ألف ريال سعودي ، أي ما يعادل 322.400 ألف دولار أمريكي شامل ضريبة القيمة المضافة ، وذلك هو سعر أعلى فئة في سيارات مرسيدس مايباخ موديل 2023.