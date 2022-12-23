عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية

سيارة مرسيدس مايباخ
سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن أسعار سياراتها مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية، وتنتمي سيارة مايباخ موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنتمي إلى طراز الاس كلاس، وتنافس العديد من الطرازات الأخرى منها،  رولز رويس جوست 2023، و بنتلي فلاينج سبير 2023 .

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

مرسيدس c180 موديل 1997 بـ160 ألف جنيه

مرسيدس تكشف عن إصدار خاص ومحدود من مايباخ S-CLASS الفاخرة|صور

قياسات سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

تأتي سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 بطول 5.462 مم، وعرض 1.930 مم، وارتفاع 1.498 مم، وطول قاعدة عجلات 3.365 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 500 لتر .

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

مواصفات محرك سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 علي قوتها من محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 6000 سي سي توين تيربو، ينتج قوة حصانية تصل الي 621 حصان، و عزم اقصى للدوران يصل إلى  900 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها  4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة.

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

مواصفات سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 الداخلية

زودت مقصورة سيارة  مرسيدس مايباخ موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، شاشة وسطية مقاس 12.8 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات، وشاشة عدادات رقمية خلف مقود الحركة مقاس 12.3 بوصة، وشاشات خلف المقاعد الأمامية لركاب الكراسي الخلفية مقاس كل منهم  11.6 بوصه.

سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

سعر سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 في السعودية بأسعار تبدأ من مليون و209 ألف ريال سعودي ، أي ما يعادل 322.400 ألف دولار أمريكي شامل ضريبة القيمة المضافة ، وذلك هو سعر أعلى فئة في سيارات مرسيدس مايباخ موديل 2023.

مايباخ مرسيدس سيارة مرسيدس مرسيدس مايباخ سيارة مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

أزمة جديدة.. حقيقة انسحاب ريال مدريد من كأس العالم للأندية|خاص

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

موضوعات متعلقة

اقتصادية| ميتسوبيشي لانسر بـ 100 ألف جنيه

للبنات.. تويوتا أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه

بتصميم مميز.. أرخص كرايسلر SUV في مصر| صور

حصاد 2022 | 10 سيارات اقتصادية تحت 70 ألف جنيه

حصاد 2022| تعرف على أفضل 10 سيارات في العالم

تظهر لأول مرة.. شاهد هيونداي كونا موديل 2024

حالة وفاة بسبب الوسائد الهوائية في سيارة كرايسلر| تفاصيل

سعر تويوتا راف 4 موديل 2023 في السعودية

ترشيحاتنا

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب الإسكندرية

ماكرون يتمسك بموقفه بشأن منح "ضمانات أمنية" لروسيا

آية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. روشتة شرعية لعلاج الكسل عنها في يوم الجمعة

انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من أدوية السعال.. وصفة أعشاب لعلاج الكحة وحساسية الصدر

كيف وصل الشيف نصرت لكأس العالم.. جدل وتحقيق بسبب دخوله الملعب

المطربة شذى تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني| صور

ذئب يرتدي ثوب الفضيلة.. ضبط طبيب شهير في المطار تعدى على مريضة

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ