مرسيدس تكشف عن إصدار خاص ومحدود من مايباخ S-CLASS الفاخرة|صور

كشفت العلامة التجارية الألمانية مرسيدس الستار عن أحدث إصداراتها المحدودة مايباخ S-CLASS في دبي، وتعتبر السيارة الجديدة مستوحاة من عالم الأزياء الراقية والموضة، وسيتم إنتاج 150 نسخة فقط من سيارات السيدان الفاخرة المُجهزة بأناقة والتي ستحمل اسم "Haute Voiture".

مرسيدس-مايباخ S-Class Haute Voiture

قال جوردن واجنر كبير مسؤولي التصميم في مرسيدس: "الميزات المعقدة وعناصر التصميم الحصرية هي ما يجعل سيارة مرسيدس-مايباخ S-Class Haute Voiture واحدة من أكثر الموديلات فخامة التي ابتكرناها على الإطلاق، إنها تمثل الفخامة المتطورة في أنقى صورها"، "حيث يتمتع عملاؤنا بإمكانية الوصول إلى نمط الحياة الأكثر طموحًا، لذلك أردنا أن نعكس ذلك من خلال إنشاء شيء مرغوب فيه تمامًا واستخدام مكونات لم يسبق لها مثيل في سيارة مرسيدس-مايباخ."

مرسيدس-مايباخ S-Class Haute Voiture

استنادًا إلى Maybach S 680 ، يتميز المظهر الخارجي للطراز الجديد بطلاء خاص يتألف من لونين، وسيتم طلاء جميع المركبات باللون الأزرق البحري في الأعلى، مع لمسات وردية في القسم السفلي، حيث تكمل العجلات التصميم، وهي مطلية باللون الأزرق مثل الجزء العلوي.

مرسيدس-مايباخ S-Class Haute Voiture

تستمر لوحة الألوان الفاخرة في الداخل، جنبًا إلى جنب مع اللون الذهبي والبني الفاتح، وهنا يبرز إلهام تصميم الأزياء الراقية للسيارة، حيث يوجد قماش البوكليه عالي الجودة باللونين الأزرق والذهبي واللذي يعتبر حجر الزاوية في المقصورة الداخلية، حيث يغطي الأجزاء المزخرفة من الداخل، بالإضافة إلى التفاصيل المعقدة داخل وسائد المقعد والوسائد.

مرسيدس-مايباخ S-Class Haute Voiture

يزين الجلد الأبيض الكريستالي مقاعد السيارة، وكونسول المفاتيح، والأبواب، ويأتي الفرش الأرضي للسيارة مصنوع من الكتان.

تم تحديث نظام المعلومات والترفيه الشهير لمرسيدس والمعروف باسم MBUX أيضًا لهذا الطراز لتحية الركاب عند دخولهم، كما يأتي بتصميم جديد لواجهة النظام والمفاتيح.

مرسيدس-مايباخ S-Class Haute Voiture

سيحص مشتري سيارة S 680 Haute Voiture على صندوق هدايا مصنوع يدويًا يتميز برقم شارة السيارة ونموذج مقياس وخاتم مفاتيح، كما تحتوي على غطاء سيارة خاص يحمل شعار Maybach و Haute Voiture.