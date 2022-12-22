عمليات خطيرة.. الموساد الإسرائيلي يحذر من تزويد إيران لـ روسيا بأسلحة نووية

حذر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، دافيد برنياع، اليوم الخميس، من عزم إيران التوسع في إمداد روسيا بالأسلحة النووية المتقدمة، في خطوة وصفها بالعمليات الخطيرة والمهددة.

وحسب شبكة "آي 24 نيوز" العبرية، قال برنياع: "في الأشهر الأخيرة، حددنا بعض العمليات الخطيرة والمهددة والتحدي من جانب إيران. إنها تقوم بالتطرف وتزيد من محاولاتها لتنفيذ هجمات عدائية، نقوم بقمعها كل يوم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نحذر اليوم أيضا من نوايا إيران المستقبلية، التي يحاولون إخفاءها، لتعميق وتوسيع إمداد روسيا بالأسلحة النووية المتقدمة".

وادعى أنه "تم الإبلاغ على نطاق واسع أن إيران تزود روسيا بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار، وأن موسكو استخدمتها في أوكرانيا”.

ولم يوضح رئيس الاستخبارات الإسرائيلية تفاصيل حول هذه التقارير، والتي نفتها طهران وموسكو سابقا.

ولي يذكر رئيس الموساد ماهية الأسلحة النووية المقصودة، علما بأنه من المعروفة أن روسيا دولة نووية عظمى وتمتلك قدرات عسكرية وسلمية في هذا المجال لا تضاهى.