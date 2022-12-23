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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة نجوم كرة القدم.. مهيرة عبد العزيز تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز تنشر صورا جديده

 

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مهيرة في الصور برفقة نجوم الرياضة وكرة القدم، وكتبت"اعتبر نفسي محظوظة اني كنت من قلة من مليارات عشاق كرة القدم حول العالم اللي حضروا مباريات النصف النهائي والنهائي في الملعب وحضرت مباراة الأساطير وقابلت عدد من اهم اساطير الكرة من حول العالم مثل جون تيري وروبرتو كارلوس وعلي الحبسي".

وشاركت مهيرة عبد العزيز في مسرحية "كازانوفا" ، من بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

Instagram حسن الرداد عمرو يوسف نجوم كرة القدم روبرتو كارلوس

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