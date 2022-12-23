برفقة نجوم كرة القدم.. مهيرة عبد العزيز تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مهيرة في الصور برفقة نجوم الرياضة وكرة القدم، وكتبت"اعتبر نفسي محظوظة اني كنت من قلة من مليارات عشاق كرة القدم حول العالم اللي حضروا مباريات النصف النهائي والنهائي في الملعب وحضرت مباراة الأساطير وقابلت عدد من اهم اساطير الكرة من حول العالم مثل جون تيري وروبرتو كارلوس وعلي الحبسي".

وشاركت مهيرة عبد العزيز في مسرحية "كازانوفا" ، من بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.