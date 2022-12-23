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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يناقشان تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والتنسيق التام بين جميع المستشفيات سواء الجامعية او التابعة لمديرية الصحة او التابعة للتأمين الصحي او التابعة للأمانة العامة من أجل دعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في المحافظة ، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

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وناقش محافظ القليوبية خلال الاجتماع الموسع الذي حضره قيادات منظومة الصحة بالمحافظة آلية التنسيق بين كافة الجهات من خلال غرفة الأزمات المنعقدة بمديرية الصحة علي مدار 24 ساعة للإبلاغ علي الأماكن الشاغرة مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة تختص بالمرور علي جميع المستشفيات لبحث إمكانية توسعة واضافة أسرة جديدة خصوصا أسرة العناية المركزة والحضانات لاستيعاب الاعداد المترددة من المرضي يوميا علي المستشفيات المختلفة مطالبا السادة مديري المستشفيات ببذل أقصي الجهود لاستغلال المساحات الموجودة بالمستشفى والتي تصلح لتحويلها لغرف عناية مركزة مؤكدا أن المحافظة داعمة لهم من خلال توفير الأجهزة والطاقة البشرية.
واضاف محافظ القليوبية أنه لابد من تكاتف جميع الأجهزة لدعم المنظومة الصحية والنهوض بها مشيرا أن القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة ولابد أن يكون هناك جانب مجتمعي لدعم المرضي المحتاجين المترددين علي المستشفى او المحولين من مستشفيات حكومية مطالبا التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، من أجل سد العجز فى بعض التخصصات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، العناية المركزة والطوارئ الجراحات)، مما يساعد على الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى وعدم اضطرار المريض للسفر إلى خارج المحافظة طلبا للعلاج.
ويتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للأطباء وفريق التمريض والعاملين بقطاع الصحة على الجهد المبذول لتوفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الصحة هي أهم حق من حقوق المواطنين لذا وجب علينا الاهتمام بها، وتوفير كافة السبل للارتقاء بها.

جامعة بنها تساهم فى تطوير الخدمة الصحية بالمحافظة 

من جانبه اكد رئيس جامعة بنها علي ان جامعة بنها علي استعداد تام للتعاون مع جميع مستشفيات المحافظة من خلال توفير الأطقم الطبية من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات بدون مقابل والمساهمة أيضا في توفير الأجهزة الطبية وصيانتها مشيرا ان مستشفيات جامعة بنها تخدم قطاع عريض من المرضي سواء بالقليوبية او المحافظات المجاورة ولابد من التكاتف لخدمة المرضي وتقديم خدمة صحية مميزة سواء في المستشفيات التابعة للجامعة او غيرها.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن محافظة القليوبية تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة ، من حيث عدد الأطباء ، واطقم التمريض ، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطنين وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

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