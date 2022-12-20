عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

جثة
جثة

عثرت أسرة في منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على نجلها الطفل البالغ 12 عامًا مشنوقًا داخل غرفة نومه.

إحالة المتهمين بقتل موظف في القليوبية إلى المفتي

استولى على بيانات الدفع الإلكترونى.. تجديد حبس سارق حماته في القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالعثور على جثة طفل يدعى "مصطفى " 12 عامًا" مشنوقا بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمنزله حيث فوجئت والدته عقب عودتها إلى المنزل، بحال ابنها.
وكشفت والدة الطفل خلال التحقيقات أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه عن كيفية استخدام إحدى ألعاب التحدي تشارلى عبر تطبيق "تيك توك".
توصلت الأم أن نجلها الضحية كان يحاول تقليد اللعبة فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وفارق الحياة وتم ايداع جثمان الطفل المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

شبرا الخيمة الاجهزة الأمنية بالقليوبية جهات التحقيق الأجهزة الامنية محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إحالة المتهمين بقتل موظف في القليوبية إلى المفتي

استولى على بيانات الدفع الإلكترونى.. تجديد حبس سارق حماته في القليوبية

حريق يقود رجال مباحث القليوبية لضبط عصابة للإتجار بمخدر الهيروين

جرعة هيروين زائدة.. كشف غموض العثور على جثة سيدة في القليوبية

ترشيحاتنا

الاتفاق النووي ميت.. جو بايدن يعترف بعدم جدوى الحديث مع إيران

انفجار هائل بخط أنابيب غاز روسي رئيسي ومقتل 3 أشخاص.. فيديو

مرصد الأزهر: تنظيم داعش الإرهابي تلقى صفعة جديدة بمقتل قائده في سوريا

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع بالأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان

ممنوع الوقوف وهي بتغني.. شروط حفل شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ