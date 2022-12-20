بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

عثرت أسرة في منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على نجلها الطفل البالغ 12 عامًا مشنوقًا داخل غرفة نومه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالعثور على جثة طفل يدعى "مصطفى " 12 عامًا" مشنوقا بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمنزله حيث فوجئت والدته عقب عودتها إلى المنزل، بحال ابنها.

وكشفت والدة الطفل خلال التحقيقات أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه عن كيفية استخدام إحدى ألعاب التحدي تشارلى عبر تطبيق "تيك توك".

توصلت الأم أن نجلها الضحية كان يحاول تقليد اللعبة فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وفارق الحياة وتم ايداع جثمان الطفل المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.