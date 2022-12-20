إحالة المتهمين بقتل موظف في القليوبية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة بإحالة أوراق سيدة وزوجها إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامها لقيامهم بقتل موظف بالمعاش وإلقاء جثته بصحراء حلوان.



صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

واستمعت المحكمة اليوم لهيئة دفاع المتهمين والذين دفعوا بعدم معقولية حدوث الواقعة لأن المتهمة تعاني من انزلاق غضروفي وقطع الرباط الصليبي.

كان المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد أحال عبير م ح 45 سنة ربة منزل، وأسامة ع أ أ 51 سنة موظف لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر أكتوبر 2021، خطفا المجني عليه عبد العظيم سيد أحمد، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما غير الشرعية، بأن هاتفته وتواعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها لعلمها بخلوه من الأشخاص وما إن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول وكان ذلك حال تواجد المتهم الثانى زوجها بإحدى غرف المنزل وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته وقدمته إياه، وما أن تناوله المجني عليه حتى غالبه النعاس فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، وطعنه المتهم الثاني زوجها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده حتى أودت بحياته.

وبعد ذلك قامت المتهمة الأولى بالتخلص من آثار جريمتهما، بتجزئة جثمان المجني عليه إلى ثلاثة أجزاء، وتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة بصحراء حلوان.

كما حاز وأحرز المتهمان سلاحا أبيض سكين بغير ترخيص، ومادة منومة استخدمت في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوّغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.