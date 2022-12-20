عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مات من الفرحة.. تفاصيل وفاة شاب احتفالا بفوز الأرجنتين بكأس العالم| صور

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

سيطرت حالة من الحزن على أهالي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية؛ بعد وفاة شاب يدعى “مصطفى .ع” 26 عاما؛ عقب تعرضه لأزمة قلبية بعد فوز منتخب الأرجنتين على فرنسا، والتتويج بكأس العالم حيث كان يحتفل وسط أصدقائه بالفوز، وتوفي بعد انتهاء المباراة إثر أزمة قلبية.

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

عينه راحت .. المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل مزارع بالقليوبية

وكان آخر منشور كتبه مصطفى، عبر صفحته على فيسبوك، قبل ساعة من وفاته، وبعد انتهاء مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، معقبًا على فوز ميسي بكأس العالم: "هتفضل أحلى ذكرى في حياتي، وأحسن يوم في حياتي والله"، وعقب ذلك، أصيب بسكتة قلبية أودت بحياته؛ فور وصوله إلى مستشفى العجوزة.

من ناحية أخرى شيع أهالي شبرا الخيمة، جثمان الشاب الراحل، فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشبرا الخيمة إلى سرادق عزاء؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الشاب، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.

وذكر عدد من أصدقاء المتوفي على موقع التواصل الاجتماعي أن مصطفى ذهب لمشاهدة نهائي كأس العالم في منطقة وسط البلد رفقة عدد من أصدقائه وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ميسي لكأس العالم أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة وفور وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبه نعى محمد عبدالعال شقيق الشاب المتوفى شقيقه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "الله يرحمك يا حبيبي متتعزش علي اللي خلقك أجمل يوم في حياتك فعلا أكيد شفت وحسيت بالناس اللي كانت ماشية ف جنازتك يا حبيبي ربنا يصبرنا ويربط علي قلوبنا ويرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يا روح قلب اخوك هتوحشني يا روح قلب اخوك".


وأضاف أصجقاء الراحل، ان مصطفى كان يتمتع بطيبة القلب، وكان يعشق الرياضة، وتحديدا كرة القدم منذ الصغر، ومثله الأعلى اللاعب "ميسي"، ويوم مبارة نهائي كأس العالم كان سعيدا بفوز الأرجنتين بكأس العالم، وفوجئنا بعد انتهاء المباراة بساعتين بإصابته بإعياء شديد، وتم نقله على إثره إلى المستشفى، وتبين إصابته بجلطة حادة في القلب، سدت الشريان الرئيسي، وأدت إلى سكتة قلبية ووفاته عقب وصوله المستشفى.

cfbd1304-b51e-4c50-a524-934c02f0f22f
cfbd1304-b51e-4c50-a524-934c02f0f22f
5a736ae6-3fdb-4eb1-9634-f7270296996b
5a736ae6-3fdb-4eb1-9634-f7270296996b
5fcb75b4-cfc6-4ae2-a5a5-86590e5853a8
5fcb75b4-cfc6-4ae2-a5a5-86590e5853a8
شاب مواقع التواصل الاجتماعي شبرا الخيمة الفيس بوك موقع التواصل الاجتماعي منتخب الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

صدمة لمصر.. كيف سيغير كأس العالم تصنيف "فيفا" للمنتخبات العربية؟

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ماتت إحدى ضحاياها.. اتهام جديد يواجه البلوجر هدير عاطف

موضوعات متعلقة

هبوط أرضى بشارع بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية

المؤبد لـ سائق في هتك عرض ربة منزل بالإكراه بسلاح أبيض بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل موظف بالمعاش وإلقاء جثته بالصحراء لجلسة الغد بالقليوبية

حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

حدث ليلا | كواليس خناقة كيروش مع رئيس الاتحاد المصري في قطر.. انخفاض سعر الذهب 800 جنيه .. رئيس فيفا يتحدث عن استضافة مصر لـ كأس العالم

الرحمة.. رجل يضحي بحياته من أجل إنقاذ كلب |فيديو

بيني مكارثي: بيرسي تاو قادر على أن يكون بين أفضل لاعبي الأهلي

مفتاح كل خير ومغلاق للشرور.. علي جمعة يوصي بهذا العمل

مات من الفرحة.. تفاصيل وفاة شاب احتفالا بفوز الأرجنتين بكأس العالم| صور

اليوم ..محاكمة محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. طفل هندي يبتلع حجارة ريموت التليفزيون

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ