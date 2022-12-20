مات من الفرحة.. تفاصيل وفاة شاب احتفالا بفوز الأرجنتين بكأس العالم| صور

سيطرت حالة من الحزن على أهالي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية؛ بعد وفاة شاب يدعى “مصطفى .ع” 26 عاما؛ عقب تعرضه لأزمة قلبية بعد فوز منتخب الأرجنتين على فرنسا، والتتويج بكأس العالم حيث كان يحتفل وسط أصدقائه بالفوز، وتوفي بعد انتهاء المباراة إثر أزمة قلبية.

وكان آخر منشور كتبه مصطفى، عبر صفحته على فيسبوك، قبل ساعة من وفاته، وبعد انتهاء مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، معقبًا على فوز ميسي بكأس العالم: "هتفضل أحلى ذكرى في حياتي، وأحسن يوم في حياتي والله"، وعقب ذلك، أصيب بسكتة قلبية أودت بحياته؛ فور وصوله إلى مستشفى العجوزة.

من ناحية أخرى شيع أهالي شبرا الخيمة، جثمان الشاب الراحل، فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشبرا الخيمة إلى سرادق عزاء؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الشاب، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.

وذكر عدد من أصدقاء المتوفي على موقع التواصل الاجتماعي أن مصطفى ذهب لمشاهدة نهائي كأس العالم في منطقة وسط البلد رفقة عدد من أصدقائه وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ميسي لكأس العالم أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة وفور وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبه نعى محمد عبدالعال شقيق الشاب المتوفى شقيقه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "الله يرحمك يا حبيبي متتعزش علي اللي خلقك أجمل يوم في حياتك فعلا أكيد شفت وحسيت بالناس اللي كانت ماشية ف جنازتك يا حبيبي ربنا يصبرنا ويربط علي قلوبنا ويرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يا روح قلب اخوك هتوحشني يا روح قلب اخوك".



وأضاف أصجقاء الراحل، ان مصطفى كان يتمتع بطيبة القلب، وكان يعشق الرياضة، وتحديدا كرة القدم منذ الصغر، ومثله الأعلى اللاعب "ميسي"، ويوم مبارة نهائي كأس العالم كان سعيدا بفوز الأرجنتين بكأس العالم، وفوجئنا بعد انتهاء المباراة بساعتين بإصابته بإعياء شديد، وتم نقله على إثره إلى المستشفى، وتبين إصابته بجلطة حادة في القلب، سدت الشريان الرئيسي، وأدت إلى سكتة قلبية ووفاته عقب وصوله المستشفى.

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