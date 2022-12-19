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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل موظف بالمعاش وإلقاء جثته بالصحراء لجلسة الغد بالقليوبية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة جلسات محاكمة ربة منزل وزوجها، استدرجا موظفا بالمعاش وقتلاه وقطاه إلى ثلاثة أجزاء وألقيا جثمانه بصحراء حلوان، بعد أن وضعا له منوما في الطعام إلى جلسة باكر الثلاثاء، لسماع مرافعة الدفاع. 

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وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا. 

وكان المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، قد أحال عبير م ح 45 سنة ربة منزل، وأسامة ع أ أ 51 سنة  موظف، لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر أكتوبر 2021، خطفا المجني عليه عبد العظيم سيد أحمد، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما غير الشرعية، بأن هاتفته وتواعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها لعلمها بخلوه من الأشخاص وما إن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول وكان ذلك حال تواجد المتهم الثانى زوجها بإحدى غرف المنزل وما أن ظفرا به حتى دست له المتهمة الأولى مادة منومة بطعام أعدته وقدمته إياه، وما أن تناوله المجني عليه حتى غالبه النعاس فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، وطعنه المتهم الثاني زوجها عدة  طعنات بأنحاء متفرقة من جسده مستخدمًا السلاح الأبيض حتى أودت بحياته.

وبعد ذلك قامت المتهمة الأولى بالتخلص من آثار جريمتهما، بتجزئة جثمان المجني عليه إلى ثلاثة أجزاء، قامت بتوزيعها بأماكن متفرقة بمحيط الواقعة بصحراء حلوان.

 كما حاز وأحراز المتهمان سلاحا أبيض سكين بغير ترخيص، ومادة منومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوّغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.

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