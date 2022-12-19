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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 سيارات إطفاء .. السيطرة على حريق في مصنع للحصر بشبرا الخيمة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع للحصر بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع للحصر بمنطقة كريستال عصفور بحى غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية،ط بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالمحافظة،ط وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة،ط وتولت النيابة العامة التحقيق.

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