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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استولى على بيانات الدفع الإلكترونى.. تجديد حبس سارق حماته في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

جدد قاضى المعارضات بالقليوبية حبس المتهم بسرقة بيانات الدفع الإلكترونى الخاص بحماته بدائرة مركز شرطة الخانكة، وسرقة أموالها، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له. 

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كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي دون علمها.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، حيث استغل المتهم صلته بالمجنى عليها كونه خطيب ابنتها، وتمكن من معرفة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، وقيامه بالاستيلاء على تلك البيانات واستخدامها في إجراء العديد من عمليات التحويل على حساب بطاقته البنكية واستخدام الأموال المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بمسكنه وبحوزته البطاقة البنكية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية الدفع الالكترونى قاضي المعارضات بطاقة الدفع الإلكترونى

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