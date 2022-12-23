الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت وزارة الصحة والسكان ، 5 قوافل طبية بالمحافظات ، للكشف وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت وزارة الصحة والسكان ان القوافل تشمل عدد كبير من التخصصات من أبرزها "

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال

الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد

الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

الصحة توضح المحافظات المستهدفة

وقالت وزارة الصحة والسكان ان القوافل الطبية تستهدف 5 محافظات هم “ الدقهلية - دمياط - الجيزة - الغربية - الوادي الجديد”



«الصحة» تطلق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم 20 ديسمبرحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق مزغونة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والزعفرانة مركز راس غارب بمحافظة البحرالأحمر، ومركز طبي الخبيري بحي المعادي بمحافظة القاهرة، والتضامن مركز البداري بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 21 و22 ديسمبر، بمناطق وحدة التضامن الإجتماعي بقرية يوسف السباعي بحي فيصل بمحافظة السويس، والخير والنماء مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، والطوالب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وزوير مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والكاجوج مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وشنرا مركز الفشن بمحافظة بني سويف، والضهرية مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، والاسماعيلية مركز المنيا بمحافظة المنيا، والجراولة مركز النجيلة بمحافظة مطروح، وعزبة جبريل مركز قنا بمحافظة قنا.



وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 22 و23 ديسمبر بمنطقتي الصلاحية 3 مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومي 23 و24 ديسمبر، بمناطق جمصة غرب مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، و39 الدرافيل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ووردان حي منشأة القناطر بمحافظةالجيزة، وشرشابة مركز زفتي بمحافظة الغربية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومي 24 و25 ديسمبر بمناطق الخواجات مركز يوسف الصديق بمحافظةالفيوم، والأحايوة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والعتمانية مركز البداري بمحافظة أسيوط، وقونه مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ومنشأة بنها مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتابع «حسنين» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 25 و26 من الشهر الجاري بمناطق البيطاش مركز العجمي بمحافظة الاسكندرية، واللواء صبيح وعلي بن أبي طالب مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ونجع الحجر مركز دراو بمحافظة أسوان.

ونوه «حسنين» إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومي 26 و27 ديسمبر بمناطق زاوية فريج مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، والأبطال مركز القنطرة شرق بمحافظة الأسماعيلية، وشيبة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، والجزائر مركز جمصة بمحافظة الدقهلية، والضبعية مركز القرنة بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر شرق بمحافظة القاهرة، وقرية نجوع الجزيرة مركز البداري بمحافظة أسيوط، واصلاح شالما مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والهانوفيل بحي العجمي بمحافظة الاسكندرية، وعرب أبو ساعد حي الصف بمحافظة الجيزة، وذلك يومي 27 و28 من الشهر نفسه.



وتابع «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومي 28 و29 ديسمبر بمناطق لقانة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وأبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والنجيلة البحرية مركز النجيلة بمحافظة مطروح، والكولا مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وشاويش مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وكفر داود مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والشراونة مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وشقرف مركز طنطا أول بمحافظة الغربية.

وأردف "اسماعيل" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 29 و30 ديسمبر بمنطقتي مركز طبي الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة، وطارق بن زياد مركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، وأخيراً سيتم إطلاق قافلتين ، بمنطقتي دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وتلبت قيصر مركز طنطا أول بمحافظةالغربية ، وذلك يومي 30 و31 من الشهر نفسه.