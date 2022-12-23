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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مميزات عديدة.. شروط الحصول على العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية

تأشيرة زيارة شخصية
تأشيرة زيارة شخصية

تسعي السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات إلى المتوجهين إليها من المعتمرين وزوار بيت الله من خلال المنصات التى تعمل على تسهيل الإجراءات على المعتمر من بينها منصات وتطبيقات خاصة بالإضافة إلى إتاحة تأشيرة زيارة شخصية تمكن الأفراد من أداء  العمرة.

مميزات إتاحة تأشيرة زيارة شخصية
 


وتوفر اتاحة تأشيرة زيارة شخصية من المواطنين بدعوة أصدقائهم لزيارة السعودية فضلا عن إمكانية أداء مناسك العمرة وعليه يحظي حامل التأشيرة بعدد من المميزات أبرزها مايلي :-

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- توفر تأشيرة زيارة شخصية التى أتاحتها السعودية المواطنين داخل المملكة  من دعوة أصدقائهم إلى زيارة السعودية.

- يمكن من خلال تأشيرة زيارة شخصية تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت، ودخول المملكة لعدة مرات أو لمرة واحدة.

- يكون إصدارها لرحلة سفر واحدة أو أكثر.

- يمكن للحاصلين على تأشيرة زيارة شخصية أداء مناسك العمرة، زيارة المسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية والمعالم التاريخية، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة.

- زيارة المواقع الدينية والتاريخية

- إمكانية حضور الفعاليات الثقافية.

- تمتد صلاحية تأشيرة زيارة شخصية المخصصة لسفرة واحدة حتى 90 يوم، بمدة مماثلة للإقامة، فيما تكون صلاحية التأشيرة متعددة السفرات 365 يوم، بمدة إقامة 90 يوم.

كيفية التقديم على تأشيرة زيارة شخصية

يمكن التقديم على تأشيرة زيارة شخصية عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات"حيث يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال مايلي :-

- تبدأ أولى خطوات الحصول على تأشيرة زيارة شخصية تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية

- ثم يتم بعدها التقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة

- وفى هذه الخطوة يتم تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد

-  يلزم على المتقدم أن يقوم بملئ البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية

- وبعدها يتم الضغط على  الموافقة على التعهدات اللازمة

- يتم بعد ذلك معالجة الطلب

- إصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة"

- المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي

- أما فى هذه الخطوة يتم دفع الرسوم بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في منصة التأشيرات

- بعدها يتم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية

- ثم يتم بعدها استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنفذ الجوية والبرية والبحرية.

خطوات الحصول على باركود العمرة

وللحصول على باركود العمرة يتم اتباع عدد من الخطوات والتي تتضمن مايلي

- تبدء أولى خطوات الحصول على باركود العمرة الدخول على موقع البوابة المصرية للعمرة عبر الضغط على الرابط التالي

- ثم يقوم بعدها المتقدم باختيار كلمة، خدمة الاستعلام.

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- ثم يتم بعدها إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

- بعد ذلك، يظهر مصير المتقدم، سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا.

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