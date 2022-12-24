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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هساعدك يا حج.. تفاصيل سقوط المتهم بالاستيلاء على بطاقات كبار السن البنكية

حبس
حبس

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات و غفلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب الحصول منهم على الرقم السرى وبحوزته عدد 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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