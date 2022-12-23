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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعملي مناحة .. رسالة من ياسمين عز لهؤلاء السيدات | فيديو

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن “فيه ستات بتعرف وضع جوزها من فتح باب البيت، لو فتح باب البيت بشكل هادي يبقى هو راجع كويس، ولكن لما يكون راجع ويرزع الباب يبقى فيه حاجة مضايقاه، ولازم ساعتها الست تسمعله وتفضفض معاه".

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه لازم يكون فيه اتيكيت من الست في التعامل مع جوزها، ولازم تحسسيه أنه ليه وضعه في البيت".

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن الحد الوحيد اللي المفروض يكون ليكي ذوق معاه هو جوزك، وأي حد تاني مينفعش".

وأشارت ياسمين عز إلى أنه “مبحبش أن الستات لما بتطلق انها تعيش حياتها ولكن اعملي مناحة وصوتي واحزني واندبيه وابكي مش مهم مين يقول ايه ومتظهريش غير بعد فترة، وفكرة انك تطلقي النهاردة، وتعملي حفلة أو تظهري نفسك انك مش هامك خسرانة حتى لو اتجوزتي تاني”.

 

ياسمين عز كلام الناس م بي سي مصر مصر التعامل

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