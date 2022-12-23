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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 محاذير.. نداء هام من السلطات السعودية بسبب الأمطار

السعودية علم
السعودية علم

أصدرت أمانة منطقة الرياض 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على العاصمة السعودية ؛ حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتضمنت التنبيهات السعودية : ضرورة متابعة حالة الطقس، وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

كما شملت التعليمات: عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز الأمانة 940، وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

واحتوت التنبيهات على: الابتعاد عن مواقع الأشجار؛ تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه.

وتأتي تنبيهات أمانة منطقة الرياض متكاملةً مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة السكان والزوار، من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق المنطقة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة إلى مركز الأمانة 940.

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