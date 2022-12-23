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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض الكلاسيكي.. نيكول سابا تبهر متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا

حرصت النجمة اللبنانية نيكول سابا علي مشاركة متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كلاسيكيه. 


وخطفت نيكول الأنظار بإطلالة جذابة، ترتدي بدلة بيضاء باللون الابيض، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.

وأحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا في "لوسال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشهر الماضي، حضره اكثر من 3 آلاف مدعو من المشاهير وأسرهم.


طرحت الفنانة نيكول سابا  أغنية جديدة تحمل اسم “وطني الجمال”، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٣_١٣٤٣٣٧
IMG_٢٠٢٢١٢٢٣_١٣٤٣٣٧
إطلالة كلاسيكية اللون الابيض تبهر متابعيها الفنانة نيكول سابا النجمة اللبنانية نيكول سابا

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